Léa Seydoux rejoint le tournage de Separate Rooms de Luca Guadagnino

Léa Seydoux est définitivement l'une des actrices françaises les plus convoitées du moment. Il y a à peine 24 heures de cela, le Festival de Cannes annonçait que Le deuxième acte – film de Quentin Dupieux dans lequel elle joue – serait présenté en avant-première mondiale à l'occasion de cette grande messe du cinéma .

Après Yórgos Lanthimos, Wes Anderson, Xavier Dolan et son acolyte de toujours Bertrand Bonello, c'est maintenant devant la caméra de Luca Guadagnino qu'elle tournera son prochain film, Separate Rooms. Léa Seydoux rejoint Josh O'Connor dans Separate Rooms de Luca Guadagnino Les étoiles s'alignent pour l'actrice. Dune : Deuxième partie fait rage en salles, cumulant en France plus de 3,5 millions d'entrées en France, depuis sa sortie le 26 février dernier. Quant à La Bête de Bertrand Bonello, il est sur le point d'arriver outre-Atlantique. Selon Deadline, Léa Seydoux rejoint à présent le tournage de Separate Rooms, le prochain film de Luca Guadagnin

Léa Seydoux Separate Rooms Luca Guadagnino Cinéma Festival De Cannes

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Vogue.fr / 🏆 77. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Gaspard Ulliel : pourquoi le film La Bête avec Léa Seydoux lui est discrètement dédiéActu et exclus People

La source: closerfr - 🏆 29. / 63 Lire la suite »

Léa Seydoux est à l'affiche du prochain film de Luca GuadagninoLéa Seydoux s'offre un rôle de choix dans le prochain projet de Luca Guadagnino : une adaptation d'une romance queer, à la manière de 'Call Me by Your Name'.

La source: VogueFrance - 🏆 3. / 98 Lire la suite »

Mort de Gaspard Ulliel : son déchirant dernier message à Léa Seydoux avant son accident de skiActu et exclus People

La source: closerfr - 🏆 29. / 63 Lire la suite »

Une comédie de Quentin Dupieux avec Léa Seydoux et Raphaël Quenard en ouverture de Cannes«Le deuxième acte», comédie signée Quentin Dupieux avec Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel et Raphaël Quenard, fera l'ouverture du 77e Festival de Cannes le 14 mai, ont annoncé mercredi les organisateurs.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Gaillac : Nicolas Seydoux, le patron de Gaumont, à Imagin’Cinémas ce mardi 26 marsCe mardi 26 mars, le « plus grand producteur de l’histoire du cinéma français » sera présent dans la salle gaillacoise puis dans le hall pour dédicacer son livre : « Le cinéma, 50 ans de passion ». Succès populaires et cinéma d’auteur, Nicolas Seydoux produit les plus grandes affiches depuis un demi-siècle.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Gaspard Ulliel et Léa Seydoux : l'actrice dévoile le « dernier » message vocal reçu de son ami disparu« C'était adorable », a commenté l'actrice à l'affiche de « La Bête » de Bertrand Bonello, film dans lequel devait jouer l'acteur disparu en 2022.

La source: VanityFairFR - 🏆 56. / 53 Lire la suite »