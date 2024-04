Le Village des métiers d'art de Longfossé participe aux Journées européennes des métiers d'art

Chaque année, l’événement connaît un beau succès. Fidèle partenaire de l’Institut national des métiers d’Art (INMA) et de la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat Hauts-de-France, le Village des métiers d’art (VMAD) de Longfossé s’associe pour la treizième année aux Journées européennes des métiers d’art (JEMA).Plus de vingt exposants et diverses démonstration s sont attendus cette année. La manifestation se déroulera les 5, 6 et 7 avril au VMAD.

Seront présents vingt professionnels des métiers d’art qui feront découvrir gratuitement leur passion autour d’échanges, d’expositions et de démonstrations de savoir-faire. Des démonstrationsIl sera possible pendant ces trois jours de retrouver les onze créateurs résidents permanent du VMAD qui ouvriront les portes de leurs ateliers. Les artisans d’art invités présenteront leurs création

Village Des Métiers D'art Longfossé Journées Européennes Des Métiers D'art Exposition Démonstration Savoir-Faire Artisans D'art

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



lavoixdunord / 🏆 70. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

A Longfossé, deux adolescents à moto blessés dans un accidentCe dimanche 24 mars 2024, en fin de matinée, deux adolescents circulant à bord d'un deux-roues ont été blessés dans un accident de la circulation, près de Desvres (Pas-de-Calais).

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

PORTRAIT. Le Printemps des métiers d’art : à la découverte de Chez Milie à Saint-GironsComme chaque année, avec l’arrivée du printemps, les Journées européennes des métiers d’art (JEMA) fleurissent aussi dans notre Couserans.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

Le Printemps de la glisse : journées portes ouvertes au skatepark de Nîmes pour célébrer PâquesSkate, roller, trottinette et BMX sont à l’honneur pour la première édition du Printemps de la glisse de Nîmes.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

Journées Européennes des Métiers d’ArtDans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art 2024, la galerie GAAMA, site du Moulin des Tours, ouvrira ses portes du 1er au 7 avril. Vingt artisans d’art et artistes (céramique, porcelaine, photographie,...

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Neuf journées de l'impressionnisme: été 1869, Monet et Renoir les pieds dans l’eauFIGARO HORS-SÉRIE (3/9) - Pour oublier la misère et la véhémence du Salon à leur égard, Monet et Renoir vont peindre à La Grenouillère, la guinguette où Paris s'encanaille.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Journées européennes des métiers d’art : les tonnelleries de la Gironde ouvrent leurs portesSept entreprises girondines accueilleront le public le 3 avril pour une journée découverte du métier et du savoir-faire

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »