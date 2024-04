Le nouvel album de Beyoncé booste les ventes de jeans Levi's

Le 8e album studio "Act II : Cowboy Carter" de la chanteuse américaine Beyoncé a des conséquences originales sur les ventes de jeans Levi’s aux Etats-Unis. Un des morceaux de l’album intitulé "Levii’s Jeans" est une véritable déclaration d’amour au denim et à son pouvoir évocateur. Des paroles telles que "Boy, I'll let you be my Levi's jeans. So you can hug that ass all day long..." figurent dans la chanson.

Selon les données de Pass_by citées par CNN, qui mesure la fréquentation des clients en points de vente. L'action Levi's a aussi enregistré une hausse significative début avril.

Beyoncé Album Levi's Jeans Denim

