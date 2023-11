Le nouveau TGV M en test à la gare Saint-Charles

Le nouveau TGV Paris-Marseille a été dévoilé il y a quelques semaines. Mardi, il était en test à la gare Saint-Charles. Appelé TGV M, son lancement est prévu pour 2025. La SCNF a présenté son nouveau TGV M, qui pourra être utilisé tant pour l’offre TGV INOUI que OUIGO. Sa mise en service, initialement annoncée pour les JO 2024, est repoussée à 2025.

« Les nouveautés du TGV M, ainsi que ses caractéristiques techniques sont différentes de celles des trains qui composent la flotte actuelle, souligne son constructeur, le géant français Alstom. Tous les processus d’exploitation des TGV nécessitent d’être adaptés. Que ce soit ceux relatifs à la conduite, à la supervision du trafic, à la préparation des trains en gare ou encore ceux liés au stationnement, au garage et au nettoyage. Ceci est lié par exemple au fait que le TGV M disposera de 9 voitures voyageurs et non plus de 8 comme les TGV actuels ». Cette semaine, le TGV M effectuait des essais de compatibilité avec les infrastructures de la gare Saint-Charle

