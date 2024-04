Le musée d'Orsay célèbre les 150 ans de l'impressionnisme avec l'exposition «Paris 1874»

Le musée d'Orsay fête les 150 ans de l'impressionnisme avec l'exposition «Paris 1874», complétée d'une expérience en réalité virtuelle.

'Paris 1874 : inventer l'impressionnisme' : le musée d'Orsay célèbre les 150 ans de la première exposition impressionniste à ParisLe musée d'Orsay à Paris célèbre 150 ans d'impressionnisme avec une grande exposition qui ouvre ses portes aujourd'hui. Ce sont tous les plus grands maitres de ce mouvement qui sont exposés, un mouvement qui est né à Paris lors d'une exposition 'rebelle' en 1874. Visite guidée signée Laurent Marsick.

Pour les 150 ans du mouvement impressionniste, une exposition anniversaire au musée d'Orsay2024 célèbre les 150 ans de l’impressionnisme, courant artistique né à Paris et qui a révolutionné le monde de l’art. Le musée d’Orsay propose une exposition anniversaire, en recréant la naissance de ce mouvement et en exposant les tableaux qui ont lancé le mouvement.

Pour fêter les 150 ans de l'impressionnisme, le musée d'Orsay vous emmène dans la première exposition de 1874En 1874, un groupe d'artistes décida de sortir des sentiers battus en organisant sa propre exposition à Paris. 150 ans plus tard, la Ville-Lumière leur rend hommage.

« 1874, la naissance de l’impressionnisme » : une histoire d’amitiéCe documentaire qui accompagne l’exposition du Musée d’Orsay consacrée à la première exposition, en 1874, de ceux que l’on appellera bientôt « les impressionnistes » fait revivre cette bande haute en couleur. A voir sur arte.tv.

À Orsay, il était une fois la naissance de l'impressionnismePeint par Camille Cabaillot-Lassalle, Le Salon de 1874 (huile sur toile, 1874), où l’on se presse en famille.

Peinture : pourquoi l'impressionnisme continue de résonner au XXIe siècleEn 1874, naissait l'impressionnisme.

