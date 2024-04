Le ministre français des Armées s'entretient avec son homologue russe après l'attentat de Moscou

Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, s'est entretenu par téléphone avec son homologue russe Sergueï Choïgou pour discuter de l'attentat de Moscou revendiqué par Daesh. Cette conversation marque une première depuis octobre 2022.

Les deux hommes ont également évoqué la coopération entre la France et la Russie dans la lutte contre le terrorisme.

