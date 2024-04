Le MacBook Air 13 pouces de 2018 à un prix incroyable sur Cdiscount

Le MacBook Air avec écran 13 pouces de 2018 est une référence en matière d’ordinateur portable, combinant performance, design et durabilité. Avec son processeur Intel Core i5 de 8ème génération et 8 Go de RAM, il offre une expérience fluide sous macOS, pour tous vos usages. Son écran Retina avec une résolution de 2 560 par 1 600 pixels assure des images nettes et des couleurs éclatantes.

Ce modèle, proposant 128 Go de stockage SSD, se révèle parfait pour les professionnels et les étudiants recherchant un appareil fiable et performant. MacBook Air 13" à un prix incroyable : une offre exceptionnelle sur Cdiscount En ce moment, Cdiscount vous permet d’obtenir ce bijou technologique à un prix inouï de 569,00 euros. Il s’agit d’un modèle reconditionné en excellent état. Une aubaine pour ceux qui veulent la qualité Apple sans se ruiner. La facilité de paiement est au rendez-vous, avec une option de règlement en quatre mensualités, rendant ce MacBook Air encore plus accessibl

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



BFMTV / 🏆 14. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le MacBook Air 13 pouces de 2018 à prix réduit chez CdiscountDécouvrez l'offre exceptionnelle chez Cdiscount pour le MacBook Air 13 pouces de 2018 avec 128 Go de stockage embarqué à seulement 603,99 euros.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Friteuse à air Philips Airfryer 3000 Series L HD9200/10 à petit prix sur CdiscountDécouvrez la friteuse à air Philips Airfryer 3000 Series L HD9200/10 à un prix abordable sur Cdiscount. Préparez des frites, du poisson ou du poulet frit avec moins de graisse grâce à cette friteuse à air. Profitez d'une utilisation simple et d'une capacité adaptée pour toute la famille.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

200 euros de remise sur ce MacBook Air, cette offre folle est bien réelleAmazon va vous étonner ! En effet, vous trouverez sur le site le MacBook Air d’Apple à moins de 1 100 euros ! Foncez !

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

MacBook Air M2 : Amazon dégaine une offre FOLLE, son prix tombe plus bas que terreDébut mars, Apple annonçait l'arrivée du nouveau MacBook Air M3 au tarif de départ de 1 299 euros. Entre temps, la version embarquant la puce M2 a vu son prix s'écrouler comme jamais auparavant. C'est Amazon qui a lancé en premier les hostilités, avec une remise folle encore jamais vue sur ce portable d'exception.

La source: JournalDuGeek - 🏆 13. / 77 Lire la suite »

Trois Air Force 1 en promo sur Nike : chaussez-vous à prix réduit !Découvrez trois modèles emblématiques de Nike Air Force 1 en promotion sur Cdiscount !

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Test du MacBook Air 15 pouces M3 (2024) : un peu plus fort, encore meilleurLors d'une mise à jour surprise, le MacBook Air est passé au SoC M3, la pépite d'Apple cette année. Mais qu'est-ce que ça change vraiment pour l'ultraportable référence du marché ? Réponse dans notre test complet.

La source: 01net - 🏆 48. / 59 Lire la suite »