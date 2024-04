Le gouvernement doit-il augmenter les impôts ? S’il veut tenir son objectif, oui. Car il s’est fixé de réduire d’un point et demi le déficit cette année et de passer en dessous des 3 % du PIB en 2027… Une chose qui est quasiment impossible. Si le seul moyen utilisé est la réduction de la dépense publique, il est sûr de ne pas y arriver. 50 milliards d’euros d’économie en trois ans, cela ne s’est jamais vu en France.

Deuxièmement, ces efforts demandés aux Français ne toucheront que les classes moyennes. Pour que celles-ci les acceptent, il faut mettre à contribution les plus aisés. Et il n’y a que par l’impôt qu’on peut le faire. Par un impôt exceptionnel. Lien interne vers l’article n°11865674 Pourquoi exceptionnel ? Parce que si nous en sommes à ce niveau de dégradation des finances publiques, c’est à cause de la crise sanitaire et de la crise énergétique qui a suivi. Durant ces périodes-là, on a fait du "quoi qu’il en coûte

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



ladepeche31 / 🏆 17. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Présidentielle 2027: François Ruffin se 'prépare à ce qu'une carte soit posée sur la table'Interrogé par RTL, le député insoumis a ensuite nuancé son propos, appelant à 'sauter les haies les unes après les autres'.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Justice : plus d’une centaine de magistrats supplémentaires d’ici 2027 en Nouvelle-AquitaineCent magistrats supplémentaires vont être recrutés sur les ressorts des cours d’appel de Pau, Bordeaux et Poitiers.

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Pollution et circulation : à Bordeaux, vers une ZFE a minima et sans contrôle avant 2027La zone à faibles émissions sera bien lancée en 2025 mais ne concernera que les véhicules non classés. Une séquence « pédagogique » puisque les contrôles n’interviendront pas avant 2027

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Présidentielle 2027 : 'Édouard Philippe est aujourd'hui le mieux placé', selon Gérald DarmaninCe dimanche 8 octobre, le ministre de l’Intérieur répondait aux questions des lecteurs du « Parisien » dans un entretien où il évoquait notamment la prochaine élection présidentielle.

La source: MarianneleMag - 🏆 12. / 79 Lire la suite »

Déficit : Bruno Le Maire «déterminé» à repasser sous 3% en 2027 sans augmentation d'impôtsLe ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a assuré mardi de sa détermination 'intacte' et 'totale' à faire revenir le déficit public français sous les 3% en 2027, mais sans augmenter les impôts. Une annonce alors même que l'Insee a annoncé que le déficit de la France s'élevait à 5,5% du PIB en 2023, bien loin des 4,9% espérés par l'exécutif.

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »

«Elle me plaît» : Clémentine Autain, favorite de Christiane Taubira pour la présidentielle de 2027L’ancienne ministre de la Justice de François Hollande estime que la députée de La France insoumise a «pris de l’envergure» et «ne se laisse pas faire».

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »