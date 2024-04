Le corps d'un ouvrier mexicain disparu retrouvé après l'effondrement d'un pont à Baltimore

Le corps d’un ouvrier mexicain disparu après l’effondrement d’un pont percuté par un navire le 26 mars à Baltimore , dans l’est des Etats-Unis, a été retrouvé, a annoncé lundi le gouvernement mexicain.

Trois ouvriers portés disparusDeux autres ouvriers avaient été retrouvés morts peu après l’accident, et trois sont toujours portés disparus et considérés comme décédés. Deux avaient été secourus.Le bateau est toujours coincé sur place, sous des débris du pont, bloquant une partie du transport maritime dans l’un des ports les plus actifs du pays.

Ouvrier Mexicain Disparu Pont Baltimore Navire Corps Retrouvé

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



lavoixdunord / 🏆 70. in FR

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Pont effondré à Baltimore : Le corps d’un ouvrier disparu retrouvéIl s’agit d’un ouvrier mexicain nommé Carlos Daniel Hernandez

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Pont effondré à Baltimore: découverte du corps d'un des ouvriers disparusLe corps d'un ouvrier mexicain disparu après l'effondrement d'un pont percuté par un navire le 26 mars à Baltimore, dans l'est des États-Unis, a été...

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Pont effondré à Baltimore: le corps d'un ouvrier retrouvé 3 semaines après la catastropheTrois personnes ont été retrouvées mortes depuis que le pont s'est effondré le 26 mars dernier, après avoir été percuté par un navire.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Pont effondré à Baltimore : la recherche des corps des disparus stoppée, les opérations de déblaiement ontPercuté mardi par un porte-conteneurs, un pont Baltimore s’est effondré en quelques secondes. Six ouvriers sont décédés mais seuls deux corps ont pu être repêchés. Depuis jeudi, des grues sont arrivées pour commencer à retirer les débris du pont dont la reconstruction va prendre beaucoup de temps.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

Pont effondré à Baltimore : les corps de deux des six ouvriers morts ont été retrouvésAprès la suspension des recherches, les autorités américaines estiment que les six personnes disparues sont présumées mortes. Ce mercredi soir, les corps de deux des six ouvriers ont été retrouvés piégés sous les eaux.

La source: CNEWS - 🏆 27. / 63 Lire la suite »

Pont effondré à Baltimore (Etats-Unis) : deux corps retrouvésUn porte-conteneurs est entré en collision mardi matin avec l’une des piles du pont Francis-Scott-Key dans le Maryland, sur la côte Est des Etats-Unis, provoquant son effondrement.

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »