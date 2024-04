Le chèque énergie édition 2024 sera bientôt envoyé aux ménages modestes

Le chèque énergie, édition 2024, sera bientôt dans votre boîte aux lettres. Chaque année, 5,6 millions de ménages modestes peuvent en bénéficier pour les aider à payer leurs factures d’électricité et de gaz, rappelle le ministère de l’Économie.Cette année, il est envoyé entre le 2 et le 25 avril aux ménages concernés, qui n’ont aucune démarche à effectuer pour le recevoir. Les envois sont échelonnés en fonction des départements de résidence et le chèque sera valable jusqu’au 31 mars 2025.

Les habitants du Nord et du Pas-de-Calais seront parmi les premiers à le recevoir : ils sont envoyés entre le 2 et le 5 avril. Si vous êtes concernés, vous devriez donc l’obtenir entre 2 et 4 jours après l’envoi des chèques, soit entre le 4 et le 9 avril 202

