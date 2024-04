Lancement du comité de pilotage stratégique du Territoire d’industrie "Gard rhodanien- Pont du Gard"

Ce territoire d’industrie(*), c’est un outil pour que tout le monde se coordonne. Grande réunion ce mercredi matin dans l’amphithéâtre de l’Institut de chimie séparative de Marcoule.

Le comité de pilotage stratégique du Territoire d’industrie "Gard rhodanien- Pont du Gard" pour la période fin 2023-2027 a été lancé en présence du préfet du Gard, des présidents des intercommunalités du Gard rhodanien et du Pont du Gard, de la CCI, d’élus, de partenaires financiers, de représentants de collectivités et patrons d’entreprise. Lors de la conférence de presse qui a suivi, le président de l’Agglo du Gard rhodanien Jean-Christian Rey a rappelé que le territoire produit 650 000 tonnes de CO2, 45 % par l’industrie. "On veut aller vers la décarbonation. Territoire d’industrie, c’est une batterie de services (État, Région, CCI, collectivités) au service de projets collectifs, industriel

Midilibre / 🏆 16. in FR

