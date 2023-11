La très redoutée tempête Ciarán arrive en France : voici à quoi s'attendre en Lorraine

Après un énième épisode pluvieux ce week-end, la météo continuera d'être agitée en Lorraine à cause de la tempête Ciarán qui s'abattra sur la France jeudi 2 novembre.

Le quart nord-ouest de la France devrait être le plus visé et ce serait au sud de la dépression que les vents pourraient être les plus puissants. Une seconde tempête devrait toucher l'Hexagone mais cette fois-ci samedi : 'Toute la France pourrait être concernée', annonce Guillaume Séchet.

'La situation actuelle est assez caricaturale, il n'est pas fréquent d'avoir autant de pluie et de vent. On n'en voit pas la fin. Il y a une sorte de compensation des mois anormalement chauds et secs qu'on a connus', relate Guillaume Séchet.Les risques de déracinement des arbres headtopics.com

Après les nombreuses averses, 'le sol a été détrempé. Il y a des risques pour que de nombreux arbres soient déracinés entre la tempête de jeudi et celle de samedi', alerte Guillaume Séchet. Outre le risque de déracinement des arbres, il y a également celui des crues. À ce sujet, pour ce lundi 30 octobre et mardi 31 octobre 2023, les départements de Moselle et de Meurthe-et-Moselle ont été placés en vigilance jaune par Météo France. Saône en amont de la Lanterne (Vosges) : des débordements et dommages localisés sont attendus dans l'après-midi de lundi.

