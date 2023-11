La saison 6 de The Crown se concentre sur Lady Diana

La fin de The Crown n'a pas encore sonné, mais la dernière saison, la sixième, a livré ses premiers épisodes depuis le 16 novembre sur Netflix. Ils sont au nombre de 4 exactement, avec un sujet fil rouge : Lady Diana. Si la saison 6 de The Crown s'étalera jusqu'au milieu des années 2000, cette partie 1 s'arrête sur une année charnière pour la royauté britannique : 1997.

Elizabeth Debicki en Lady Di est la star de la saison 6 de The Crown Durant l'été 1997, Diana Spencer, connue internationalement sous le nom Lady Di, n'est alors plus l'épouse du Prince Charles depuis un an (lui-même n'est pas encore roi Charles III donc puisque la Reine Elizabeth II est toujours très en forme), va rencontrer Dodi Al-Fayed, fils de Mohamed Al-Fayed, célèbre homme d'affaires égyptien basé à Londres et propriétaire, notamment, de l'hôtel Ritz à Paris. C'est précisément dans ce palace parisien que l'épisode 4 de la saison 6 de The Crown prend plac





