La polémique autour de la vidéo de la princesse de Galles

La polémique … a été évitée. Le 22 mars dernier, la princesse de Galles a annoncé être atteinte d’un cancer via une vidéo publiée sur Instagram . Depuis lors, elle a fait le tour du monde et a été scrutée par des centaines, voire des milliers, d'internautes à la recherche de la moindre preuve de trucage. En effet, les doutes étaient permis compte tenu du passé de Kate Middleton .

Lors de la fête des Mères outre-Manche, cette dernière avait publié une photo 'truquée' qui a rapidement été retirée par les agences de presse du monde entier. Et les doutes concernant la vidéo se sont multipliés, voire amplifiés, à la suite d’une note d'éditeur ajoutée à la séquence, le 1er avril dernier, par l'agence photo Getty Images : “Ce clip a été fourni par une organisation tierce et peut ne pas respecter la politique éditoriale de Getty Images”, peut-on ainsi lire en bas de l’écran

