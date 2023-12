La pêche urbaine séduit les jeunes à Toulouse

En ce milieu d'après-midi d'un dimanche du début du mois de novembre, Axel, 23 ans, est tranquillement installé sous la passerelle des Negreneys, le long du Canal du Midi, en plein cœur de Toulouse. Deux de ses trois cannes à pêche sont dans l'eau. Il attend, patiemment. "J'ai repéré ce coin en me promenant, mais je ne suis pas le seul", nous explique-t-il, heureux de parler de sa passion.

La pêche de la truite séduit aussi les plus jeunes Depuis qu'il est arrivé dans la Ville rose, il y a un an, ce jeune actif s'est mis au "street-fishing", autrement dit à la pêche urbaine. "C'est plus simple. J'habite dans le centre, donc ça m'évite de prendre la voiture. Je sors de chez moi et je peux venir une heure ou deux. C'est sympa, je suis au calme. En plus, il y a pas mal d'espèces de poissons." Dans le canal, il trouve ainsi des sandres, des brochets, des perches ou encore des silures. "Une vraie tendance" À l'image d'Axel, la pêche séduit de plus en plus de jeune





