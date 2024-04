La Maison Serge Gainsbourg labellisée "Maison des illustres"

Au 5 bis de la rue de Verneuil à Paris, la Maison Serge Gainsbourg est désormais labellisée "Maison des illustres". Ce mardi 2 avril, pour les 96 ans de la naissance du chanteur, sa fille Charlotte Gainsbourg et la ministre de la Culture, Rachida Dati, ont dévoilé la plaque sur cet hôtel particulier transformé en musée. "Maison des illustres" est un label créé en 2011 et décerné par le ministère de la Culture.

Il reconnaît les lieux qui conservent et transmettent la mémoire de personnalités qui s'illustrent dans l'histoire de France. Dans ce cas, c’est de la musique dont il s'agit avec Serge Gainsbourg, auteur-compositeur-interprète qui a vécu ici de 1969 à sa mort. Charlotte Gainsbourg "tellement fière" Au moment des discours, Ben Attal, le fils de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal -qui a récemment été nommé directeur adjoint de la Maison Gainsbourg-, a placé sa mère et Rachida Dati de part et d'autre de la plaqu

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



BFMTV / 🏆 14. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

“Grossier, dégueulasse, alcoolo”: Ben Attal ne mâche pas ses mots concernant son grand-père Serge GainsbourgLe petit-fils de Serge Gainsbourg, Ben Attal, désormais directeur adjoint de la Maison Gainsbourg, s'est exprimé sans filtre sur ce qu'il pensait du célèbre chanteur. Des mots qui ne passent pas inaperçus...

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

Charlotte Gainsbourg : son fils Ben Attal évoque leur relation conflictuelle, “on a été en guerre”Plus jeune, Ben Attal avait une relation très conflictuelle avec ses parents. Mais, avec le temps, les choses se sont améliorées. Désormais, il partage l'affiche de certains films avec son père et travaille avec sa mère à la Maison Gainsbourg.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

Charlotte Gainsbourg : son touchant message 9 mois après la mort de sa mère Jane BirkinJane Birkin est décédée en juillet dernier. Depuis, Charlotte Gainsbourg tente de faire le deuil de sa mère qu'elle a tant aimée. Neuf mois après la mort de la chanteuse, elle lui rend un touchant hommage.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

Alain Chamfort: «Avec Gainsbourg, j’ai commencé à avoir de jolis textes»ENTRETIEN - Le compositeur et interprète sort «L’Impermanence», son ultime album. Un disque qui clôt une carrière admirable de près de soixante ans.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

«Grossier, vulgaire, alcoolo» : les rares confidences de Ben Attal au sujet de son grand-père, Serge GainsbourgEn septembre dernier, jeune homme de 26 ans est devenu le directeur adjoint de la Maison Gainsbourg, rue de Verneuil. Un poste qu’il n’avait jusque-là jamais envisagé tant il «détestait» son aïeul.

La source: Madamefigaro - 🏆 9. / 83 Lire la suite »

Serge Gainsbourg : Ben Attal pas tendre du tout au sujet son grand-père qu’il a 'toujours détesté'Actu et exclus People

La source: closerfr - 🏆 29. / 63 Lire la suite »