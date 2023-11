La machine à café dosettes Senseo Original de Philips à prix réduit sur Cdiscount

Ce grand classique de l’univers électroménager obtient d’ailleurs la note de satisfaction moyenne de 4,6 étoiles sur 5 d’après plus de 70 avis clients Cdiscount. Ce bon plan fait aussi partie des offres du catalogue Cdiscount à volonté.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OUESTFRANCE: Chaque matin devient agréable avec la machine à café Senseo disponible à moins de 55 eurosVotre rituel du matin consiste à préparer une tasse de café avant de partir ? Toujours prête à l’emploi, cette machine à dosettes fait gagner du temps. Bénéficiez d’une remise de 27 % sur la machine à café disponible chez Amazon.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Vacances pas chères : offrez-vous un séjour à Lisbonne pour 229 euros avec Cdiscount VoyagesLisbonne fait partie des capitales incontournables de l’Europe à visiter. Cette ville est sur votre liste de destinations pour vos prochaines vacances ? En ce moment, le séjour à Lisbonne est disponible à partir de 189 euros chez Cdiscount Voyages.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

LEPARISIEN_75: Cdiscount réalise l’impossible en proposant le smartphone Xiaomi Redmi 12C à moins de 100 eurosL’un des smartphones les plus abordables que l’on trouve actuellement sur le marché voit son prix chuter sous la barre des 100 euros. C’est le moment de craquer pour un Xiaomi Redmi 12C de 64 Go accessible à tous les budgets.

La source: LeParisien_75 | Lire la suite ⮕

LEPARISIEN_75: Cet arbre à chat trois places est à moins de 40 euros sur CdiscountLe modèle Jipsy est un arbre à chat de taille moyenne, dimensionné pour trois individus. Vous pouvez le retrouver au meilleur prix sur le site Cdiscount.

La source: LeParisien_75 | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Le MacBook Air M1 en promotion sur CdiscountLe MacBook Air M1 est à 940 euros au lieu de 1065,29 euros. Profitez de cette offre pour obtenir un ordinateur puissant et silencieux avec une excellente autonomie.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

LEPARISIEN_75: Une batterie de cuisine complète Tefal Ingenio à prix réduit sur CdiscountCdiscount propose une batterie de cuisine Tefal Ingenio composée de 10 ustensiles complémentaires pour un total de 99,99 euros. Fabriquée en France, cette batterie de 10 pièces profite du savoir-faire de la marque Tefal pour répondre aux plus hauts standards de qualité.

La source: LeParisien_75 | Lire la suite ⮕