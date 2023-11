La loutre d’Europe retarde les travaux de doublement des voies ferrées près de Toulouse

Après le triton marbré, voici la loutre d’Europe. Ce petit animal qui fait songer au castor, en plus grand, nicherait notamment dans la vallée de l’Hers, au nord de Toulouse. Inscrit sur la liste des mammifères protégés depuis les années quatre-vingt, sa présence possible à Castelnau-d’Estrétefonds, au niveau du pont de l’Hers, a amené SNCF Réseau, qui pilote les travaux de doublement des voies ferrées entre Castelnau et Toulouse, à décaler de quelques mois le chantier prévu dans ce secteur.

Alors que l’enquête publique environnementale concernant ces aménagements ferroviaires bat son plein, jusqu’au 5 décembr





