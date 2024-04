La Guyane, un paradis pour les chasseurs de papillons

« Personne ne vous croira », affirmait le comité du tourisme de la Guyane il y a une vingtaine d’années. Cette publicité-là méritait d’être crue. Car outre qu’il revendique une flore et une faune dont la diversité et les proportions défient l’entendement, le plus vaste de nos départements (un sixième de la France métropolitaine) est aussi une réserve d’histoires plus dingues les unes que les autres. Il était donc logique que la Guyane attire, un jour, Jean Rolin .

L’écrivain-ornithologue du « Traquet kurde » en a évidemment profité pour contempler des ibis rouges, mais s’il est parti faire un tour dans le Far West français, c’est pour une autre espèce ailée : les papillons. Et un autre genre d’oiseau : les individus qui se consacrent au plaisir, à première vue bien innocent, de chasser les « morphos ». L’idée de chasser à son tour ces chasseurs-là est née chez Rolin alors qu’il venait de « renoncer au projet de parcourir à pied la Côte d’Azur » sur les traces de Katherine Mansfiel

Guyane Chasse Papillons Morphos Jean Rolin

