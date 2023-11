La guerre entre Israël et le Hamas continue

La guerre entre Israël et le Hamas, entrée dans son 38e jour lundi, a été déclenchée par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre sur le sol israélien depuis la bande de Gaza qu'il contrôle.En représailles, Israël a juré d''anéantir' le Hamas, pilonnant sans relâche le territoire assiégé où s'entassent 2,4 millions de Palestiniens. L'armée israélienne a lancé une opération terrestre le 27 octobre dans la bande de Gaza.

Voici les derniers développements :Le gouvernement du Hamas annonce un nouveau bilan de 11 240 mortsLe gouvernement du Hamas a annoncé lundi que 11 240 Palestiniens avaient été tués dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Parmi les morts recensés à ce jour figurent 4.630 enfants et 3.130 femmes, a détaillé le gouvernement du Hamas palestinien. En outre, 29.000 personnes ont été blessée

CNEWS: Israël-Hamas : 44 soldats israéliens tués à Gaza depuis le 7 octobre dernierDes milliers de Palestiniens espèrent lundi quitter le site de l'hôpital al-Chifa, le plus grand de la bande de Gaza, sans eau ni électricité depuis quelques jours et pris au piège de combats entre le Hamas et l'armée israélienne. Suivez en direct les dernières informations.

MİDİLİBRE: Guerre Israël-Hamas : l'UE condamne l'utilisation des hôpitaux par le Hamas comme 'boucliers humains'L'Union européenne a condamné dimanche le Hamas pour son utilisation 'des hôpitaux et des civils comme boucliers humains' à Gaza, tout en exhortant Israël à faire preuve de 'la plus grande retenue' pour protéger les civils.

BFMTV: Guerre Israël-Hamas: Olaf Scholz se dit opposé à un cessez-le-feu 'immédiat' à GazaLe chancelier allemand a estimé lors d'un débat qu'un 'cessez-le-feu immédiat' au Proche-Orient signifierait 'qu'Israël laisse au Hamas la possibilité de récupérer et de se procurer de nouveaux missiles'.

LACROİX: Guerre Israël-Hamas, jour 38 : combats autour d’al-Chifa, les autres hôpitaux de Gaza menacésL’hôpital al-Chifa, le plus grand de la bande de Gaza, est privé d’eau et d’électricité et encerclé par l’armée israélienne. Cinq bébés prématurés et sept patients en soins intensifs sont déjà morts, a annoncé dimanche 12 novembre le Hamas . 650 patients sont menacés de morts, selon le vice-ministre de la santé du mouvement islamiste palestinien.

ACTUFR: Guerre Israël-Hamas : les hôpitaux de Gaza pris au piège dans les combatsDes milliers de Palestiniens espèrent quitter le site de l'hôpital al-Chifa sans eau ni électricité et pris au piège de combats entre le Hamas et l'armée israélienne.

CNEWS: Israël-Hamas : les évacuations de Gaza vers l'Egypte ont reprisLes combats entre Israël et le Hamas continuent, six semaines après le début du conflit. De nombreux hôpitaux à Gaza ont notamment été pris pour cible. Suivez les dernières informations en direct.

