La France accuse des acteurs liés à l'Azerbaïdjan de manipulation de l'information

C'est un événement à la résonance planétaire, et qui est donc particulièrement exposé. Paris a accusé ce lundi des acteurs liés à l'Azerbaïdjan d'avoir mené fin juillet une campagne de manipulation de l'information visant à porter atteinte à la réputation de la France dans sa capacité à accueillir les Jeux olympiques 2024.

Des appels au boycott sur X à l'origine de l'enquête Selon un rapport de Viginum, l'organisme de lutte contre les ingérences numériques étrangères, que l'AFP et d'autres médias ont pu consulter, les investigations ont démarré le 26 juillet lorsque "plusieurs visuels appelant à boycotter les JO 2024" massivement partagés sur X (ex-Twitter) ont été détectés. L'investigation a été menée dans un contexte de tensions diplomatiques entre Paris et Bakou. La France s'est impliquée ces derniers mois dans la médiation entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, deux anciennes républiques soviétiques en conflit depuis trente an

LOBS: La France accuse l'Azerbaïdjan de manipulation de l'information sur les JO de Paris 2024Paris a accusé ce lundi 13 novembre des acteurs liés à l'Azerbaïdjan d'avoir mené une campagne de manipulation de l'information visant à porter atteinte à la réputation de la France dans sa capacité à accueillir les Jeux Olympiques (JO) à Paris en 2024.

