La Commission européenne trouve un accord pour regrouper les documents officiels dans un portefeuille numérique

L'annonce était attendue autant qu'elle est critiquée par les défenseurs de la vie privée . Après délibérations, la Commission européenne a finalement trouvé un accord pour regrouper au sein d'un même portefeuille numérique . Un projet d'autant plus ambitieux qu'il ne concerne pas seulement la France, mais bien l'ensemble des pays membres, tout en faisant de l'ombre aux géants du web.

Concrètement, ça change quoi ? Ces trois documents ( carte d'identité , permis de conduire et carte grise ) font déjà l'objet d'une application dédiée, pour le moment en phase de test auprès d'un public élargi. Reste que ces trois documents nécessitent une application différente pour chaque document, ce qui n'est pas franchement pratique pour les usagers, et augmente le risque d'intrusion malveillante. À l'issue de leur délibération, les membres de l'Union européenne sont finalement tombés d'accord sur la nécessité d'harmoniser l'ensemble de ces documents sur une plateforme unique. Ainsi, chaque citoyen européen pourra accéder à ses documents officiels auprès d'un service qui le demanderait, en allant chercher un colis à la Poste ou en fournissant une copie d'identité certifiée par exemple





