L'élection en Argentine : une demi-surprise selon Jean-Jacques Kourliandsky

Pour Jean-Jacques Kourliandsky, directeur de l’observatoire de l’Amérique latine à la Fondation Jean-Jaurès et chercheur à l’Iris,Jean-Jacques Kourliandsky : C’est une demi-surprise. Dans tous les pays d’Amérique latine, depuis une vingtaine d’années, chaque élection - ou presque - se traduit par une alternance, que le gouvernement soit de droite ou de gauche. Si les électeurs considèrent que leur quotidien ne s’est pas amélioré, ils sanctionnent.

La sanction est tombée, comme elle était tombée en 2019 pour Mauricio Macri. L’inflation est à 145% en novembre. Le seuil de pauvreté reste autour de 40% depuis plusieurs années. Elle l’était sous Macri et Alberto Fernández. La dette, dont Macri était à l’origine, reste très élevée avec 44 milliards de dollars prêtés par le FMI et Alberto Fernández ne l’a pas réduite. L’informalité, le sous-emploi, tous les clignotants sont au rouge. Le résultat est donc conforme à ce qu’il s’est passé ces dernières année





lamarsweb » / 🏆 35. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Saint-Jean-de-Luz : Jean-Jacques Etcheberrigaray est décédéExpatrié au Québec où il dirigeait le Manoir Richelieu à La Malbaie, le Luzien avait gardé nombre d’amis dans la Cité des corsaires

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

L'ancien ministre Jacques Valade, proche de Jacques Chaban-Delmas, est mortJacques Valade, ancien ministre qui avait débuté en politique pour suppléer Jacques Chaban-Delmas à l'Assemblée nationale quand il était Premier ministre, est mort à l'âge de 93 ans, a-t-on appris mardi dans l'entourage de sa famille.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Jean-Jacques Tachoire, le Blayais qui a implanté les commerces dans le métro parisienLes stations de métro n’ont pas toujours eu des commerces. Cette évolution date des années 70 et un Blayais, Jean-Jacques Tachoire en a été largement partie prenante

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Pierre et Jean-Jacques Goldman : un même père pour modèle, et deux chemins contrairesL'aîné, militant révolutionnaire adulé des intellectuels et reconverti dans le banditisme, fut assassiné avant que son cadet ne compose la bande originale d'une époque.

La source: marieclaire_fr - 🏆 19. / 68 Lire la suite »

Louviers : l'ancien élu Jean-Jacques Le Roux est décédé d'un cancerAncien adjoint à Louviers (Eure), et patron de l'entreprise Benning, Jean-Jacques Le Roux est décédé d'un cancer le 22 septembre 2023. Un dernier hommage lui a été rendu.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Jean-Jacques Goldman : son meilleur ami dévoile la raison exacte de son départ des EnfoirésÀ quelques mois du nouveau spectacle des Enfoirés, Jean Bender revient sur le départ de Jean-Jacques Goldman de la troupe des Enfoirés. Invité sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8 vendredi 29 septembre, il a justifié la décision du membre emblématique des Restos.

La source: closerfr - 🏆 29. / 63 Lire la suite »