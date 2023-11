L'avion spatial Bourane : un projet avorté de l'URSS

L'avion spatial Bourane n'a pas bénéficié d'une carrière aussi riche. Projet étendard d'une URSS à bout de souffle et de finances, il n'a volé qu'une seule fois. C'était il y a 35 ans, et il n'en reste presque rien. Les astronautes américains foulaient encore la surface lunaire quand leur administration décidait de se détourner de notre satellite naturel. La «» était terminée, emballée, réussie.

Trop chère aussi pour un programme public dont le public, justement, voyait désormais ces aventures comme une réussite technique acquise. Et chacun des deux grands blocs a une vision différente de l'avenir en orbite basse. L'URSS choisit la voie des missions longues et des habitats, avec la mise en place de stations orbitales, et les États-Unis tablent sur un projet de navettes réutilisables capables d'emporter d'importantes et massives charges utiles en orbite. Chacun, aussi, réagit aux projets de l'autre. Aussi en 1972, lorsque l'Amérique dévoile son nouveau concept, il inquiète beaucoup les responsables soviétique





🏆 9. Clubic » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

La Russie développe un nouveau blindé pour l'aider dans son effort de guerre,Retrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital - 🏆 9. / 83,16 Lire la suite »

Herbe au diable : attention à cette plante toxique qui se développe en Ile-de-France«L'herbe au diable», une plante hautement toxique, a été retrouvée à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, près des écoles et des crèches. La vigilance est de mise face à cette espèce potentiellement mortelle.

La source: CNEWS - 🏆 9. / 83,16 Lire la suite »

A Ploumagoar, le magasin Délices et compagnie s'agrandit et se développeLe magasin Délices et Compagnie a doublé sa surface, au rond-point d'entrée de la zone de Bellevue, sur la commune de Ploumagoar, près de Guingamp.

La source: Lille_actu - 🏆 9. / 83,16 Lire la suite »

Pamiers : Le groupe Scala développe son offre de bornes de recharges ultrarapidesEnjeux à la fois industriels, politiques et écologiques, la voiture électrique s’installe peu à peu dans le foyer des Français. À Pamiers, l’offre de bornes de recharge grandit avec l’installation de nouvelles bornes au village-auto par le groupe Scala.

La source: ladepeche31 - 🏆 9. / 83,16 Lire la suite »

Innovation : L'entreprise marseillaise Syroco a développé le Waze des bateauxLa société marseillaise spécialisée dans la transformation énergétique des navires a finalisé son logiciel de routage maritime EfficientShip.

La source: laprovence - 🏆 9. / 83,16 Lire la suite »

Une chercheuse française développe une nanoparticule thérapeutique pour combattre le cancerArmelle Guinguand, chercheuse à l'institut de biologie moléculaire et cellulaire de Strasbourg, travaille sur le développement d'une nanoparticule thérapeutique capable d'aider notre système immunitaire à combattre les cellules cancéreuses.

La source: Midilibre - 🏆 9. / 83,16 Lire la suite »