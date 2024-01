L'année 2023 a été riche, très riche pour le basketball français. Retour sur 12 faits marquants de l'année qui vient de s'écouler. Ainhoa Risacher, Victor Wembanyama, Rudy Gobert et Céline Dumerc font partie des grands acteurs de l’année 2023 du basketball français. Retour sur l’année 2023 du basketball français en 12 faits marquants.

Victor Wembanyama a fait parler de lui tout au long de l’année 2023 mais encore plus au moment de devenir le premier Français à être choisi en première position de la Draft NBA. Après avoir rempli toutes les salles de l’Hexagone, atteint la finale des playoffs de Betclic ELITE avec les Metropolitans 92, le prodige du basketball mondial s’est rendu à New York et a bien entendu été choisi à la première place par les San Antonio Spurs. Son coéquipier et ami Bilal Coulibaly a lui été retenu à la 7e position, soit aussi haut que Killian Hayes en 202





Be_BasketFr » / 🏆 22. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Retour en images sur les tendances mode les plus fortes de 2023Découvrez notre classement des tendances mode qui ont marqué cette année 2023

La source: bibamagazine - 🏆 69. / 51 Lire la suite »

Retour en demi-teinte pour Victor Wembanyama, le coup de pression de Gregg Popovich… Le récit de la défaite des Spurs contre le JazzVictor Wembanyama et les San Antonio Spurs ont livré une prestation mi-figue mi raisin contre le Jazz d'Utah (défaite 130-118), ce mardi.

La source: Be_BasketFr - 🏆 22. / 68 Lire la suite »

Rétrospective 2023 dans le Gers : ces faits divers qui ont marqué le département cette annéeComme chaque année, le Gers a connu son lot d’événements tragiques. Accidents de la circulation, féminicides, agressions et vols en tout genre, le département, l’un des plus paisibles de France, peut parfois voir son quotidien bouleversé. Voici les faits divers qui ont marqué les habitants en cette année 2023.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Sportifs internationaux de l'année 2023 – Noah Lyles à la 3e placeSPORTIFS INTERNATIONAUX DE L'ANNEE – Suite de notre traditionnel classement des athlètes internationaux qui ont marqué 2023. A la 3e place, Noah Lyles, le nouve

La source: Eurosport_FR - 🏆 54. / 55 Lire la suite »

Rétrospective 2023 dans le Gers : ces évènements sportifs qui ont marqué le département cette annéeArrivée historique du Tour de France à Nogaro, les juniors du RCA sacrés champions de France, deuxième montée consécutive pour les basketteuses gimontoises… Retour sur les évènements sportifs qui ont marqué l’année 2023 dans le Gers.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Voici les aurores boréales les plus spectaculaires observées en 2023, avant une année exceptionnelleLes experts l’affirment : en 2024, on pourra admirer les meilleures aurores boréales de ces deux dernières décennies et dans des régions inhabituelles. Un sublime spectacle...

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »