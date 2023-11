Joël Ayayi, un joueur de basketball français prometteur

Il a joué devant 70.000 personnes aux Etats-Unis et évolue désormais devant les 3.000 spectateurs de la salle Maurice-Thorez à Nanterre (Hauts-de-Seine). Mais Joël Ayayi ne s’en formalise pas, et préfère même louer l’engouement des fans des Verts, où il a signé cet été pour une saison (plus une en option).

Après quatre ans à l’université de Gonzaga, avec qui il est allé en finale NCAA, et quelques expériences non concluantes en NBA (Lakers, Wizards ou Grizzlies), le Bordelais a fait son retour dans l’Hexagone, pour « gravir les échelons ».A 23 ans, Joël Ayayi commence donc une nouvelle carrière à Nanterre, où il effectue un bon début de saison (7,7 pts, 4,1 rbd et 2,8 pd en vingt-deux minutes de temps de jeu en moyenne). Et celui qui a goûté, pour la première fois, au maillot tricolore, cet été avant les Mondiaux, a évoqué, dans « Les croisés tu connais » son rêve de disputer les Jeux olympiques à Pari





