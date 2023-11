Jean-Luc Reichmann et Booder ont connu des déboires nocturnes sur la ligne Paris-Marseille

Personne n’échappe aux galères de transport ! Et les stars ne font pas exception. La nuit de dimanche à lundi de Jean-Luc Reichmann a ainsi pris un tour cauchemardesque. L’animateur a commencé par partager une photo d’une gare bondée, et le bandeau « À nous de vous faire préférer le train », tentant de faire un peu d’humour. « MAIS OÙ EST CHARLIE ⁉️… Un indice se trouve sur la 3e photo. 1h ?… ou 2 h ?… ou 3 h de retard ?… ou plus.

Arrivé en gare, cinq heures après le premier post, Jean-Luc Reichmann a partagé une vidéo de lui et… Booder, rencontré par hasard sur le quai d’arrivée. Et il a ainsi transmis avec humour le relais des galères au comique.« Ça y est, on est en pleine nuit, j’ai une très bonne nouvelle. J’ai un copain qui doit prendre le même train que moi. On vient d’arriver à Marseille et lui doit aller dans l’autre sens pour rejoindre à Paris.

