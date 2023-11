Israël réagit vivement aux critiques du président français sur Gaza

Israël a vivement réagi aux critiques du président français à la BBC, appelant l’État hébreu à ne plus tuer des civils à Gaza. La France est la première à rompre l’unanimisme occidental autour d’Israël depuis le 7 octobre, ce qui explique la virulence de la réaction. En pleine guerre à Gaza, les dirigeants israéliens, le premier ministre Benyamin Netanyahou en tête, ont pris le temps de dénoncer des propos d’Emmanuel Macron.

C’est une polémique inattendue : il y a moins de trois semaines, le président français était au côté de Netanyahou à Jérusalem, pour apporter la solidarité de la France contre le terrorisme. « C’est une cause juste. Point final », avait déclaré Emmanuel Macron

