Israël et le Hamas concluent un accord d'échange de prisonniers et de trêve

Environ 240 personnes ont été enlevées lors de l'attaque sanglante lancée le 7 octobre contre Israël par le mouvement islamiste, au pouvoir dans la bande de Gaza, territoire palestinien sous blocus israélien depuis 2007. En représailles à cette attaque, qui a fait 1 200 morts selon les autorités israéliennes, Israël a promis 'd'anéantir' le Hamas et pilonne sans relâcher la bande de Gaza, faisant plus de 14 000 morts selon le gouvernement du Hamas.

Les Etats-Unis et le Qatar travailleraient depuis des semaines à la conclusion d'un accord de rêve et d'échange de prisonniers entre Israël et le Hamas. Le gouvernement israélien a donné son feu vert, dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 novembre, à un accord visant à obtenir la libération de 50 otages aux mains du Hamas en échange de prisonniers palestiniens et d'une trêve dans la bande de Gaza, premier signe tangible de répit après des semaines de guerre. L'accord a été confirmé par le mouvement palestinien





