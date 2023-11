Investissement en place de parking : un complément de revenus intéressant

La réputation de l’investissement en place de parking n’est plus à faire. Peu cher, ce type de placement permet d’obtenir une rentabilité qui dépasse facilement les 5% pour quelques dizaines de milliers d’euros. De quoi s’offrir un complément de revenus, sans avoir à recourir, dans certains cas, au crédit immobilier. Les baux conclus entre locataires et propriétaires sont des baux civils, ce qui facilite la gestion locative. Pas d’encadrement des loyers.

Pas de préavis au moment de rompre le bail. Pas d’entretien particulier de la place en question.Reste que tous les emplacements ne se valent pas, ne serait-ce qu’en matière de prix. Rappelons qu’une place de parking en extérieur coûte entre 6 000 euros à 10 000 euros en moyenne dans une grande ville. Une place en sous-sol se négocie autour des 10 000 euros quand en box souterrain se vend entre 14 000 euros et 15 000 euro





