Hausse de 31% des décès sur les routes en mars 2024

Le bilan n'est pas bon. En mars 2024, 254 personnes ont été tuées contre 194 personnes au même mois de l’an dernier. Soit une hausse de 31%, selon les estimations de la Sécurité routière dévoilées ce lundi 15 avril.

Depuis que ce bilan a été dévoilé, des associations de lutte contre l’insécurité routière montent au créneau et pointent notamment la fin du retrait de point pour les « petits » excès de vitesse.Un 'cadeau' fait aux automobilistes Pour rappel, les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h ne sont plus sanctionnés par la perte d'un point sur le permis de conduire depuis le 1ᵉʳ janvier 2024.Même colère du côté de la Ligue contre la violence routière qui estime que le gouvernement détricote ainsi la politique de la sécurité routière.

L'association estime que l’on « ne perçoit toujours pas la forte volonté politique nécessaire pour réaliser l’objectif de réduire de moitié le nombre de décès et de blessés graves sur les routes à l’horizon 2030 », et atteindre l’objectif ultime de « zéro décès et blessé grave sur les routes d’ici à 2050 que la France s’est engagée à réaliser ».

Décès Routes Hausse Sécurité Routière Excès De Vitesse

