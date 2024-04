Guerre à Gaza : Biden évoque pour la première fois la possibilité de conditionner son soutien à Israël . Dans un coup de fil au dirigeant israélien, le président américain a déclaré « qu’ Israël devait annoncer et mettre en place des mesures spécifiques, concrètes et tangibles pour répondre à la souffrance des civils, à la crise humanitaire ».

Joe Biden a évoqué pour la première fois jeudi la possibilité de conditionner l’aide américaine à Israël à des mesures « tangibles » de la part du gouvernement de Benyamin Netanyahou pour répondre à Le président américain a déclaré jeudi dans un coup de fil au dirigeant israélien, qui a duré une trentaine de minutes, « qu’Israël devait annoncer et mettre en place des mesures spécifiques, concrètes et tangibles pour répondre à la souffrance des civils, à la crise humanitaire, et pour la sécurité des travailleurs humanitaires », selon un bref compte rendu de l’échange téléphonique publié par la Maison Blanche

Guerre Gaza Biden Israël Soutien Conditionner Mesures Civils Crise Humanitaire

