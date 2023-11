Grève des journalistes dans un journal local

Les journalistes du journal local ont décidé d’entrer en grève reconductible ce jeudi 16 novembre. Réunis en assemblée générale, ils se sont massivement exprimés en faveur de l’arrêt de travail. Sur 193 votants, 170 se sont déclarés favorables à la grève . Cette décision concerne les journalistes des éditions locales et ceux en contrats à durée déterminée, portant le nombre total de journalistes en grève à 155.





Lire la suite: MARSACTU » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici.

:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

OUESTFRANCE: Grève au Centre Pompidou : pourquoi les employés du célèbre musée parisien font-ils grève ?Nouvelle journée de grève, ce lundi 6 novembre, au Centre Pompidou. Le musée parisien, qui doit fermer pour cinq ans, a déjà dû rester fermé à plusieurs reprises depuis la mi-octobre. Les salariés craignent pour leur avenir.

La source: OuestFrance | Lire la suite »

BFMTV: 'One Planet Polar Summit': réunis à Paris, les scientifiques alertent sur la fonte des pôlesAu premier jour du 'One Planet Polar Summit' à Paris, des scientifiques du monde entier appellent à plus de moyens pour la recherche polaire face à la fonte inquiétante des glaciers.

La source: BFMTV | Lire la suite »

ACTUFR: Réunis en assemblée générale, les membres de l’UTLse questionnent sur leur avenirLe monde est en mouvement perpétuel. Avec lui, les activités des hommes mutent, évoluent. La révolution technologique engendre elle aussi des changements...

La source: actufr | Lire la suite »

BFMTV: Les professeurs sceptiques sur l'annonce de Gabriel Attal sur les mineurs radicalisés à l'écoleLe ministre de l'Éducation souhaite 'des structures spécialisées' pour accueillir des collégiens et des lycéens radicalisés. Les syndicats enseignants pointent le flou du dispositif annoncé par Gabriel Attal, impossible en l'état actuel du droit.

La source: BFMTV | Lire la suite »

OUESTFRANCE: Ce cuisinier nomade qui cartonne sur TikTok repart sur les routes pour partager les fourneauxAprès un an et demi passé dans un restaurant des Côtes-d’Armor, Vincent Pargaud, cuisinier nomade, s’apprête à repartir sur les routes. Ce cuisinier nomade, qui régale aussi au...

La source: OuestFrance | Lire la suite »

MAGAZİNECAPİTAL: CAC 40 : «profond malaise» sur l'économie, la Bourse portée par les espoirs sur les tauxRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital | Lire la suite »