Granville en tête avec Flamanville dans sa roue, Coutances qualifié... En attendant la validation définitive du classement par la Ligue de Normandie, qui doit encore attribuer bonus et malus (ce qui ne devrait pas changer grand-chose), l'identité des demi-finalistes de Régionale 2 n'a rien de surprenant, sauf pour le seul qui n'est pas Manchois, Alençon , valeureux promu de R3.

Granville (1er) Le bilan : après avoir refusé l'accession à l'étage du dessus, Granville était attendu pour jouer les premiers rôles cette année. Les protégés de Nils Piolin n'ont pas déçu, avec seize victoires en seize matches, validant ainsi leur montée en Régionale 1, qu'ils ne refuseront pas cette fois. La suite : le RCG affrontera Coutances lors des demi-finales, avec un match aller à l'extérieu

