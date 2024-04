Ça s’appelle un plaisir régressif et sur le papier, on n’a rien contre. L’univers des monstres (MonsterVerse) du studio Warner repose là-dessus. Il y a eu Godzilla (2014), Kong : Skull Island (2017) et plein d’avatars partant du principe que la Terre est creuse, qu’elle est peuplée de créatures gigantesques qui, parfois, glissent une patte griffue en surface (chez les humains donc) en dévastant les cités.

Godzilla X Kong : Le Nouvel Empire offre un spectacle XXL et un tsunami de combats titanesques et assourdissants entre grosses bêtes. On n’entendra pas le bruit du pop-corn. Une fois encore, pourquoi pas ? L’action se déroule principalement dans la fameuse Terre creuse, où Kong va retrouver de vagues cousins, peuple simiesque brimé par un autre grand primate (Skar King) aux intentions ravageuses. Kong a besoin d’un coup de main, en l’occurrence celui de Godzilla, dérangé dans sa sieste au milieu du Colisée de Rome, tel un matou niché dans une boîte à chaussure

