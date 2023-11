Fin de l'encadrement des tarifs de l'électricité nucléaire par l'Etat

Exit l'encadrement par l'Etat des tarifs de l'électricité nucléaire. Malgré sa promesse d'en « reprendre le contrôle », le gouvernement renonce à l'idée d'administrer les prix de vente d'EDF en fonction de ses coûts de production, plutôt que selon les cours - anarchiques - observés sur les bourses d'échange. Dans l'accord décroché avec l'énergéticien le 14 novembre dernier, l'exécutif valide en effet la stratégie de commercialisation du groupe selon ses propres termes.

Ainsi, la puissance publique n'interviendra que si les prix dépassent 78 à 80 euros le mégawattheure (MWh), en ponctionnant la moitié des bénéfices passé ce seuil (et 90% au-delà de 110 euros le MWh). Autrement dit, en dessous de ce montant très élevé par rapport aux niveaux d'avant-crise, EDF aura le champ libre. Surtout, ces seuils pourront être revus tous les trois ans, à la hausse comme à la baisse, selon l'évolution réelle des cours observée sur les bourses d'échang





LaTribune » / 🏆 11. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

L’État et EDF proches d’un accord sur la régulation des prix de l’électricitéAprès des semaines de fortes tensions, un compromis est en cours de finalisation.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

L'État et EDF proches d'un accord sur les prix de l'électricitéSelon Reuters, le gouvernement et EDF se sont entendus sur le principe d'une taxation par paliers des revenus du groupe issus du nucléaire dès lors que les prix de vente sur les marchés excèdent ses coûts.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Prix de l'électricité: 'accord tout proche' entre l'Etat et EDF, selon Bruno Le Maire'L'accord n'est pas trouvé mais il est tout proche' affirme Bruno Le Maire au sujet de la définition d'un nouveau modèle de régulation des prix de l'électricité.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Prix de l'électricité : vers un accord imminent entre l'Etat et EDFRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

EDF et l'Etat s'entendent sur le prix de référence du nucléaireLuc Rémont, le PDG d'EDF, s'est engagé sur la vente de l'électricité produite par les centrales nucléaires du groupe à un prix moyen de 70 euros/MWh sur longue période. Cet objectif, partagé par le gouvernement, devra se traduire dans la nouvelle régulation dont les contours doivent être arbitrés ce mardi.

La source: LesEchos - 🏆 85. / 50 Lire la suite »

EDF et l'Etat se rapprochent d'un accord sur la régulation du nucléaireAprès des mois de débats, un début de compromis se dessine entre l'énergéticien et les pouvoirs publics sur l'évolution des prix de l'électricité nucléaire.

La source: LesEchos - 🏆 85. / 50 Lire la suite »