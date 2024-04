Explosion de couleurs à Port-Canal avec le Montauban Beach Color

📆 03/04/2024 17:29:00

📰 ladepechedumidi ⏱ Reading Time:

29 sec. here

10 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 43%

Publisher: 59%

Événement Nouvelles

Pour la deuxième année, explosion de couleurs attendue à Port-Canal. Le samedi 6 avril participez au "Montauban Beach Color" à Port Canal. Au programme : un échauffement musical dès 9 h 30, suivi du départ de la course colorée de 7 km donné à 10 heures. Les participants auront ensuite la possibilité de prendre le repas de midi sur place et d’assister à la remise des premiers prix. Dès 14 heures, place au tournoi de beach-volley. La journée s’achèvera de manière festive avec la soirée "beach color" à partir de 19 heures. T-shirts et lunettes seront distribués à l’entrée, le jour de cet évènement organisé notamment par l’association Move your fac, avec le Montauban Beach Soccer 82, en partenariat avec le Conseil Local de la Jeunesse du Grand Montauban. Les bénéfices obtenus seront reversés à l’association "La maison des parents de Purpan". Un rendez-vous ouvert à tous comme le souligne Stéphane Belvèze : "Il ne faut pas croire que ce rendez-vous soit réservé aux étudiants de Montauban

Montauban Beach Color, Port Canal, Course Colorée, Beach-Volley, Soirée Beach Color, Association, Bénéfices, Rendez-Vous