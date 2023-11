Étude de la mémoire traumatique des attentats du 13 novembre

Dans la soirée du 13 novembre 2015, des attaques terroristes avaient lieu aux abords du Stade de France, sur des terrasses des 10e et 11e arrondissements de Paris et dans la salle de concert du Bataclan, faisant 130 morts et plus de 350 blessés. Francis Eustache suit une cohorte de victimes avec l'historien Denis Peschanski, dans le programme de recherche "13 novembre" mené par l'Observatoire B2V des Mémoires, porté par le CNRS et l'Inserm.

Vous étudiez la mémoire traumatique des attentats du 13 novembre. Diriez-vous, en préambule, que ce que vous observez peut aussi être appliqué aux victimes de la guerre Hamas/Istraël et de la guerre en Ukraine ? Il faut d'abord préciser le terme de mémoire traumatique, qui renvoie à beaucoup de choses différentes, une mémoire collective et une mémoire individuelle. La mémoire individuelle est celle d'un témoin direct, confronté à un événement traumatique, quand sa vie, ou celle de proches, est menacée par une agression. Chez elle, le traumatisme peut modifier la mémoire, et occasionner certains troubles de la mémoir





