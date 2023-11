Des milliers de personnes prises au piège à l'hôpital al-Chifa de Gaza

Des milliers de personnes restent prises au piège ce mardi à l'hôpital al-Chifa de Gaza, au milieu des combats entre le Hamas et l'armée israélienne. Le site est considéré comme stratégique pour le mouvement islamiste mais Israël est appelé à la retenue par son allié américain."179 corps" y ont été enterrés dans un fosse commune, selon le directeur de l'hôpital.

Le Hamas"a perdu le contrôle à Gaza" et ses combattants"fuient vers le sud", a affirmé le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant, après plus de cinq semaines de guerre avec le mouvement islamiste palestinien.112 Français, agents et ayants droit ont été évacués de la bande de Gaza depuis le 7 octobre, selon le quai d'Orsay. Le Hamas estime que le président américain Joe Biden "porte la responsabilité" de l'opération israélienne à al-Chifa Nos confrères d'Al-Jazeera rapportent que le Hamas"tient pour responsable" le président américain Joe Biden pour l'opération menée par l'armée israélienne cette nuit dans l'hôpital d'al-Chif

LACROİX: Guerre Israël-Hamas, jour 38 : combats autour d’al-Chifa, les autres hôpitaux de Gaza menacésL’hôpital al-Chifa, le plus grand de la bande de Gaza , est privé d’eau et d’électricité et encerclé par l’armée israélienne. Cinq bébés prématurés et sept patients en soins intensifs sont déjà morts, a annoncé dimanche 12 novembre le Hamas . 650 patients sont menacés de morts, selon le vice-ministre de la santé du mouvement islamiste palestinien.

LİBE: Guerre Hamas-Israël : les islamistes utilisent l’hôpital d’Al-Shifa comme «centre de commandement», affirme WashingtonL’armée israélienne a annoncé ce mardi avoir pris possession des bâtiments gouvernementaux du Hamas dans la ville de Gaza , notamment celui le Parlement et des bâtiments du gouvernement et de la police. Israël avait affirmé lundi que le Hamas utilisait l’hôpital d’Al-Shifa comme «centre de commandement». Du côté israélien, l’attaque terroriste du Hamas le 7 octobre a fait environ 1 200 morts, selon les autorités, en grande majorité des civils. Les bombardements israéliens sur Gaza ont tué au total 11 240 personnes, majoritairement des civils, parmi lesquels 4 630 enfants, selon le ministère de la Santé du Hamas .

LEPOİNT: Bande de Gaza : ce que l’on sait des otages du HamasDes portraits des otages devant le musée de Tel-Aviv, le vendredi 20 octobre 2023.

BFMTV: Bande de Gaza: Tsahal affirme que le Hamas transforme des ambulances 'en cibles militaires légitimes'L'armée israélienne justifie ces frappes sur des ambulances par le fait que le groupe terroriste 'sacrifie la neutralité de ces institutions' et 'viole le droit international'.

MİDİLİBRE: Guerre Israël-Hamas : l'UE condamne l'utilisation des hôpitaux par le Hamas comme 'boucliers humains'L'Union européenne a condamné dimanche le Hamas pour son utilisation 'des hôpitaux et des civils comme boucliers humains' à Gaza , tout en exhortant Israël à faire preuve de 'la plus grande retenue' pour protéger les civils.

BFMTV: Israël-Hamas: ce que l'on sait de la situation 'grave' à l'hôpital al-Chifa de Gaza pris au piège des...L'hôpital al-Chifa, le plus grand de la bande de Gaza , est privé d'eau et d'électricité et pris au piège des combats qui font rage entre le Hamas et l'armée israélienne. Le Hamas affirme que cette situation aurait causé la mort de plusieurs patients.

