Des centaines de produits médicaux jetés sur la place du Capitole à Toulouse

Une vingtaine de seringues et boîtes de compresses encore sous emballage, une dizaine de sondes urinaires, des boîtes de médicaments pour l’hypertension et le cholestérol, deux attelles, une dizaine de poches de nutrition et de kits de perfusion… Plusieurs centaines de produits médicaux, qui traînaient dans les armoires à pharmacie de patients qui n’en avaient plus l’utilité, et dont les dates de péremption ne sont pas arrivées à échéance, ont envahi la place du Capitole, à Toulouse, ce mardi

2 avril. Lien interne vers l’article n°11828517 Cette initiative a été portée par le syndicat Convergence Infirmière, dans le cadre d’un projet national de sensibilisation autour du gaspillage des médicaments et du matériel médical, baptisé "Balance ton gaspi

