Décès de Jean-Yves Le Fur, fondateur de DS Magazine et de Numéro

L’univers des médias est en deuil. Ce mardi 2 avril, nous avons appris la disparition de Jean-Yves Le Fur, homme d’affaires phare du milieu de la mode et fondateur de DS Magazine et de Numéro. La nouvelle a été partagée par son ex-femme, la réalisatrice Maïwenn, dans un post sur Instagram. Jean-Yves Le Fur aurait perdu la vie dans la nuit du dimanche 31 mars au lundi 1er avril, succombant ainsi à un cancer du pancréas contre lequel il se battait depuis plusieurs mois.

Selon les informations relayées par Public, il revenait d'un voyage en Chine lorsqu'il aurait été victime d'un malaise à l'aéroport, puis conduit à l'hôpital. Jean-Yves Le Fur, producteur pour TF1 et Canal+ dans les années 1990, est renommé pour ses réalisations documentaires, notamment une série mettant en lumière les supermodels de l’époque telles que Carla Bruni, Naomi Campbell et Karen Mulder

