Cristina Cordula dévoile les tendances de l'automne 2023

Cristina Cordula nous dévoile les tendances de l’automne 2023 et en particulier deux pièces fortes qui se marient à merveille.Les jours raccourcissent et les températures baissent. Cela indique que l'automne est arrivé, et il est maintenant temps d'ajuster sa garde-robe à la saison froide. Sur Instagram, Cristina Cordula, l'animatrice mode préférée de la chaîne M6, a révélé les deux articles incontournables pour rester à la mode dans les semaines à venir. On vous les présente.

Adieu les logos excessifs et autres détails ostentatoires, la tendance actuelle est au minimalisme. Depuis cet été, de nombreuses célébrités ont adopté cette approche épurée, parmi lesquelles Sofia Richie, la fille de Lionel Richie, Amal Clooney, Jennifer Lawrence, Gwyneth Paltrow et Kylie Jenner. Elles ont toutes abandonné les monogrammes, les couleurs criardes et les bijoux tape-à-l'œil au profit de pièces plus simples et sophistiquée





« 20h30 le dimanche » avec Caroline Fourest, Sebastião Salgado, Stéphane Caillard et Géraldine Danon ce dimanche 22 octobre 2023 sur France 2FLO Bande Annonce 2 (2023) Stéphane Caillard, Alison Wheeler, Pierre Deladonchamps, Drame© 2023 - Metropolitan Films

Star Academy 2023 - Quotidienne du 7 novembre 2023Aujourd’hui, les choses sérieuses commencent. Les 13 académiciens débutent officiellement leurs premiers cours… Sport, danse et chant. Mais avant ça, place au règlement intérieur ! Et cette année, coach Joe décroche un rôle un peu particulier : le rôle du coach de vie. Joe sera présent pour accompagner les élèves durant toute leur aventure.

Star Academy 2023 - Quotidienne du 8 novembre 2023C’est le grand jour pour nos 13 académiciens. Ils vont réaliser leurs premières évaluations. Le thème imposé : histoire personnelle. Pour la danse, les élèves se devront d’improviser parmi deux titres proposés par Malika : 'Tattoo' de Loreen et 'Comportement' d'Aya Nakamura.

Star Academy 2023 - Quotidienne du 9 novembre 2023Les élèves débutent la journée avec un cours de sport réalisé par Coach Joe. Il leur lance un défi de taille : 150 squats par groupe. Rien que ça. 'Les cours de Coach Joe c’est toujours ultra compliqué', C’est Victorien qui le dit ! En salle de chant, Adeline se transforme en maîtresse d’école.

Star Academy 2023 - La Quotidienne du 6 novembre 2023La quotidienne est de retour et cette année, c’est tous les jours que vous pourrez suivre le quotidien de nos académiciens. Les élèves franchissent tous ensemble la porte du mythique château de Dammarie-les-Lys. Evidemment, ils trouvent TOUT grandiose ! Ils vivent un rêve éveillé.

ATP 1000, en salle - du 30 octobre 2023 au 5 novembre 2023Le tournoi ATP 1000 en salle se déroulera du 30 octobre 2023 au 5 novembre 2023.

