Chelsea reçoit Manchester United pour la 31e journée de Premier League

Pour le compte de la 31e journée, Chelsea , seulement 12e au classement (28 points), reçoit Manchester United qui pointe à la 6e place (48 points), à Stamford Bridge. Les Red Devils d’Erik ten Hag ont l’occasion de refaire un bout de leur retard sur la quatrième place qualificative pour la Ligue des champions détenue par Aston Villa (4e, 59 points).

En face, les Blues restent sur cinq matches sans défaite en championnat mais n’ont plus gagné en championnat face à United depuis novembre 2017 (7 nuls, 5 défaites

Chelsea Manchester United Premier League Football

