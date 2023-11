Casemiro, le milieu de Manchester United, blessé contre Newcastle

Déjà menés 0-2 à la sortie du milieu défensif, les Red Devils se sont inclinés face à Newcastle à domicile, en huitièmes de finale de la compétition. Les joueurs du nord-ouest de l'Angleterre ont souffert face à des MagpiesPréservé contre Sheffield United et Manchester City auparavant, le Brésilien était revenu touché à la cheville de la trêve internationale de début octobre.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LEQUIPE: Manchester United surclassé par Newcastle en League CupManchester United a concédé une nouvelle défaite à domicile contre Newcastle (0-3), qui l'élimine de la League Cup. De leur côté, Liverpool et Chelsea se sont qualifiés respectivement contre Bournemouth (2-1) et Blackburn (2-0).

La source: lequipe | Lire la suite ⮕

EUROSPORT_FR: Manchester United sombre à Old Trafford contre Newcastle (0-3) et sort de la compétitionMiguel Almiron (28e), Lewis Hall (36e) et Joe Willock (60e) ont donné la victoire à Newcastle sur la pelouse de MU (0-3) en League Cup.

La source: Eurosport_FR | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: Suivez en direct la rencontre de football Manchester United - NewcastleSuivez en direct la rencontre de football qui oppose Manchester United et Newcastle. Le match se déroule au stade Old Trafford le 01/11/2023 à 21:15. Retrouvez les temps forts et le résultat du match Manchester United - Newcastle en direct.

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 1er novembreNotre pronostic : Newcastle s'impose face à Manchester United (3.25)

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕

ONZEMONDIAL: Marcus Rashford sort en boîte de nuit après la défaite de Manchester UnitedMarcus Rashford, joueur de Manchester United, aurait été repéré en boîte de nuit après la défaite face à Manchester City. Son entraîneur, Erik Ten Hag, serait furieux et envisagerait des sanctions disciplinaires.

La source: OnzeMondial | Lire la suite ⮕

EUROSPORT_FR: Premier League : Manchester United, le mal-être et le néantAprès un nouveau revers face au rival City, Manchester United retombe une énième fois dans ses travers. Jim Ratcliffe peut-il sauver un mal si profond ?

La source: Eurosport_FR | Lire la suite ⮕