Campagne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes dans les boulangeries Paul

Le but de la gendarmerie est de toucher un maximum de victimes de violences intrafamiliales, sexistes ou sexuelles. Sans surprise, dans les Hauts-de-France, il s'agit à 75% de femmes. Ce sont donc principalement elles, quand elles vont chercher leur baguette de pain ou leurs viennoiseries, qui sont ciblées par la large campagne déployée dans les boulangeries Paul partout en France.

Toute la semaine du 20 novembre – pour donner le rayonnement qu'elle mérite à la Journée de lutte contre les violences faites aux femmes le 25 novembre – les clients de Paul verront des messages utiles sur les écrans des boulangeries, et sur le sachet de leur baguette. 'Victime, témoin, vous n'êtes pas seule !', avec le numéro d'urgence à composer : le 39 19. À lire aussi'Angela', descente à la demande... Ilévia veut sécuriser toujours plus les transports à Lille400 000 sachets de baguettes floquées '39 19' distribuésCe partenariat entre la gendarmerie et l'enseigne a été détaillé le 21 novembre, au cœur du centre commercial Euralille (Nord





