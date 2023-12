Camille Cottin devient ambassadrice de Tiffany & Co.

Elle est la plus américaine des actrices françaises ! Camille Cottin, qui s'est révélée dans Connasse en 2013, a très rapidement conquis le cœur du public. Celle qui a vu sa popularité exploser grâce à son rôle dans la série Dix pour cent a réussi à séduire, avec son jeu franc et naturel, des cinéastes américains comme Tom McCarthy et Ridley Scott, qui lui offrent un rôle dans chacun de leurs films respectifs en 2021, Stillwater et House of Gucci.

Cette année, la star française qui cultive une allure effortless à travers une garde-robe aux essentiels décontractés devient ambassadrice de la maison de joaillerie Tiffany & Co. L'occasion pour Vogue France de lui poser quelques questions entre les domaines du cinéma, de la joaillerie, et de la mode. Rencontre avec Camille Cottin Que représente la maison Tiffany & Co. pour vous ? Camille Cotti





Vogue.fr » / 🏆 77. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Camille Vigogne Le Coat : Enquête sur le maire de FréjusCamille Vigogne Le Coat, journaliste politique, révèle des informations douteuses sur le maire de Fréjus, David Rachline, et décide de poursuivre l'enquête pour en faire un livre. Malgré les réactions du Rassemblement national, elle continue ses investigations.

La source: lamarsweb - 🏆 35. / 63 Lire la suite »

Marlène Schiappa, retour à la case départLe rôle de ministre forge un parcours, avec un avant et un après. Au terme de leur passage au gouvernement, certains renouent avec leurs premières amours alors que d’autres saisissent l’opportunité de s’illustrer dans des domaines encore inédits. Le Figaro revient sur ces choix de carrière. Marlène Schiappa, retour à la case départ Médiatique personnage politique de la Macronie, fidèle depuis 2016 au président et la création d’En Marche, elle a finalement été exfiltrée le 20 juillet de l’équipe d’Élisabeth Borne. Elle a souvent déclenché des polémiques comme lorsqu’elle a posé en couverture de Playboy au printemps. Cet été, les conclusions de l’enquête parlementaires sur la gestion du fonds Marianne, à l’époque où elle officiait comme ministre déléguée à la Citoyenneté, lui ont coûté son maroquin. Ce 15 novembre, quatre mois plus tard, elle intègre finalement Tilder, un cabinet de conseil en communication. Celle qui avait débuté chez Havas dans les années 2000 se retrouve en terrain connu

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

L'intelligence artificielle révolutionne-t-elle les prévisions météo ?La montée en puissance de l'intelligence artificielle (IA) remet en question la façon de prévoir la météo. Google a récemment annoncé que son département d'IA, DeepMind, a pu prédire avec neuf jours d'avance la trajectoire précise de l'ouragan Lee, surpassant ainsi les prévisions du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF). Une table ronde à Toulouse abordera ce sujet jeudi 23 novembre.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Antibiotiques : leur consommation a-t-elle vraiment explosé depuis deux ans ?En 2022, la consommation d'antibiotiques a augmenté de 16,6% par rapport à 2021. C'est la deuxième année de hausse consécutive. Des chiffres en lien avec l'épidémie de Covid-19.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Une éruption volcanique rejette-t-elle plus de CO2 que l'humanité entière ?Une éruption volcanique rejette-t-elle plus de CO2 que l'humanité entière ? Le volcan Fagradalsfjall, en Islande, menace d'entrer en éruption. Une aubaine pour les amateurs des théories climatosceptiques, qui fleurissent sur les réseaux sociaux. ↓

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

«Je ne peux pas vivre sans elle, et inversement» : l'amitié féminine, une puissance salvatriceLongtemps jugée anecdotique, l'amitié féminine reprend toute sa place. Valeur refuge et précieuse bienveillance, elle ravive le sens du lien à l'autre.

La source: Madamefigaro - 🏆 9. / 83 Lire la suite »