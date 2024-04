Bruno Le Maire dévoile sa feuille de route pour réindustrialiser la France

Continuer à baisser les impôts de production, trouver du foncier et développer de nouvelles filières: Bruno Le Maire, en déplacement en compagnie d'Edouard Philippe à l'usine Renault de Sandouville, a déroulé sa feuille de route pour réindustrialier la France. 'C'est bon pour la planète de produire en France.

Un produit fabriqué en France, c'est deux fois moins d'émissions de gaz à effet de serre qu'aux Etats-Unis et quatre fois moins qu'en Chine', a souligné le ministre de l'Economie et des Finances, qui accompagnait le directeur général de Renault Luca de Meo pour des annonces d'investissement. L'usine de Sandouville va produire les futurs FlexEvan à horizon 2026, des fourgons électriques nouvelle génération qui fourniront la co-entreprise Flexis, créée par Renault, Volvo et l'armateur CMA CGM et pensée pour les livraisons du 'dernier kilomètre

