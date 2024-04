Bilan positif pour les nappes phréatiques en France

Un mois que le printemps est là. Du moins au calendrier. Si ce week-end a été estival aux quatre coins de la France , l'accalmie n'a été que de courte durée. Giboulées, chute des températures, et même coups de tonnerre... Cette semaine est sous le signe d'un temps morose.

Ce mardi 16 avril 2024, le Bureau de recherches géologiques et minières a fait part de la situation des nappes phréatiques en France dans un communiqué. Et le bilan est plus que positif puisque 58% d'entre elles sont au-dessus des normales. 'Les précipitations ont eu peu d'impact sur l'état des nappes', notait le BRGM en avril 2023, pointant du doigt des 'semaines sans pluie efficace'.

Une bonne nouvelle quelques semaines avant la fin de la période de recharge, prévue pour avril ou mai.Si vous ne pouvez pas lire la carte, cliquez ici.

Nappes Phréatiques France Bilan Normales Amélioration

