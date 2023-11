Arrêts de travail : des médecins dénoncent une tendance répressive

Dans le cadre du Projet de Loi de Financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2024, le sujet des arrêts de travail fait l’objet de toutes les attentions. Alors que ce regain d’intérêt devrait être l’occasion de mieux accompagner les salariés, il n’est encore une fois question que de contrôles et de sanctions.

Nous, médecins de tous horizons qui sommes confrontés quotidiennement à cette réalité complexe dans nos cabinets, déplorons à nouveau cette tendance répressive qui relève d’une véritable méconnaissance et ne résoudra rien. Nous recommandons plutôt de donner les moyens aux services de santé au travail de pouvoir effectuer les visites indispensables à la sécurité des travailleurs, de développer de réels dispositifs d’aide à la réinsertion professionnelle des patients en arrêt de longue durée, de faire prendre conscience aux entreprises de l’impact des conditions de travail sur la santé et les accompagner dans ce sens… Il est urgent de construire des solutions adaptées, prenant en compte la santé des travailleurs de manière global





