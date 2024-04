Arnaque aux produits financiers : des influenceurs pointés du doigt

Parier sur des produits financiers sans rien y connaître et perdre de grosses sommes d’argent ? C’est ce qui est arrivé à des abonnés de plusieurs influenceurs sur les réseaux sociaux , ces personnalités qui sont suivis par des milliers de personnes. Certains proposent de gagner 1 500 € par mois sur des marchés financiers très risqués en recopiant seulement un code.. L’enquête est à la fois très documentée et complexe car très peu d’influenceurs répondent aux journalistes sur le sujet.

Il faut aller jusqu’àGrâce à une recette qui fonctionne, l’émission dévoile avec pédagogie, et humour, les mécanismes bien rodés d’un système frauduleux. Certaines personnalités remplissent même des salles de spectacle pour faire la promotion de formation en ligne sur le trading. On découvre alors avec stupéfaction ces entreprises de vente pyramidale dont le but est de recruter toujours plus de nouveaux adhérents en leur faisant miroiter un complément de revenu

Arnaques Produits Financiers Influenceurs Réseaux Sociaux Trading Vente Pyramidale

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



OuestFrance / 🏆 60. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Paris 2024 : des primes de 500 à 1 500 euros pour les fonctionnaires mobilisésLes agents de la fonction publique mobilisés pendant les Jeux olympiques toucheront des primes, a confirmé Stanislas Guerini, ministre de la Fonction publique.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »

Certains sons pourraient venir au secours des récifs coralliens en danger, selon des scientifiquesÀ l'image de la musique qui adoucit les mœurs, certains sons peuvent-ils aider à sauver les coraux? Selon une étude publiée mercredi, des...

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Journée des droits des femmes : des militantes, qui marchaient au nom des femmes victimes du Hamas,...Journée des droits des femmes : des militantes, qui marchaient au nom des femmes victimes du Hamas, exfiltrées du cortège parisien

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »

La Cour des comptes alerte sur la hausse des dépenses des CRS et des gendarmes mobilesLes frais des forces mobiles sont passées de 68 millions d'euros à plus de 90 millions d'euros entre 2017 et 2022.

La source: franceinfo - 🏆 18. / 71 Lire la suite »

OM-PSG encadré par 500 membres des forces de l'ordreLa préfecture de police des Bouches-du-Rhône a annoncé ce vendredi que 500 agents des forces de l'ordre seraient mobilisés dimanche à l'occasion du Classique Marseille-Paris SG. Le déplacement des supporters parisiens a été interdit par le ministère de l'Intérieur.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Le premier vélo cargo électrique de Specialized est la Rolls des longtail à 6 500 eurosLe Turbo Porto est le premier vélo cargo électrique de Specialized. L’Américain qui a pris son temps pour débarquer sur ce marché très concurrentiel mais dynamique, a mis toutes les chances de son côté pour devenir une référence. À condition bien sûr de faire fi de son prix.

La source: 01net - 🏆 48. / 59 Lire la suite »